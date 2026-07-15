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AGENDA · Lamballe-Armor

Stage de poterie toutes techniques Atelier de la Marouette Lamballe-Armor

jeudi 30 juillet 2026 · Atelier de la Marouette · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier de la Marouette
Adresse
14 Route de la Marouette
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Stage de poterie toutes techniques

Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Des cours de poterie pour adultes, adolescents et enfants dès 6 ans. Sur réservation. Adultes.   .

Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 74 48 

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English :

L’événement Stage de poterie toutes techniques Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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