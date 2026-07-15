Stage de poterie toutes techniques Atelier de la Marouette Lamballe-Armor

jeudi 30 juillet 2026 · Atelier de la Marouette · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Stage de poterie toutes techniques

Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Des cours de poterie pour adultes, adolescents et enfants dès 6 ans. Sur réservation. Adultes. .

Atelier de la Marouette 14 Route de la Marouette Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 74 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de poterie toutes techniques Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor