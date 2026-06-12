Concert trio jazz Alors on jazz Église Saint-Gobrien Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Concert trio jazz Alors on jazz

Église Saint-Gobrien Place de la Houssaye Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Ensemble instrumental (piano, guitare et percussion) jazz, swing, bossa… .

Église Saint-Gobrien Place de la Houssaye Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 50

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English :

L’événement Concert trio jazz Alors on jazz Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor