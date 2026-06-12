Concert trio jazz Alors on jazz Église Saint-Gobrien Lamballe-Armor
Concert trio jazz Alors on jazz Église Saint-Gobrien Lamballe-Armor mercredi 15 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Concert trio jazz Alors on jazz
Église Saint-Gobrien Place de la Houssaye Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Ensemble instrumental (piano, guitare et percussion) jazz, swing, bossa… .
Église Saint-Gobrien Place de la Houssaye Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 50
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English :
L’événement Concert trio jazz Alors on jazz Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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