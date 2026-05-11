Démonstration équestre Présentation des races Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Démonstration équestre Présentation des races Place du Champ de Foire Lamballe-Armor mercredi 15 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Démonstration équestre Présentation des races
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-15
Découvrez des races de chevaux mises en valeur dans une présentation à pied. De la force imposante cheval de Trait Breton, à l’élégance du Pur Race Espagnol, en passant par la vivacité du Lusitanien et le charme de l’Irish Cob , chaque race est un exemple vivant de toute la diversité équine. Ne manquez pas cette opportunité d’en apprendre davantage sur ces incroyables compagnons de l’homme !
Pas de démonstration équestre le jeudi voir la programmation des Jeudis du Haras
Durée 30 minutes .
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Démonstration équestre Présentation des races Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée du Haras Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 11 mai 2026
- Sortie Nature avec Monsieur Jean- Découverte de l’estran à marée basse Lamballe-Armor 12 mai 2026
- La fabrique des paysages de l’eau Salle Eugène Rohon Lamballe-Armor 12 mai 2026
- Fête de la Nature A la (re)découverte des landes de la Poterie Parking du cimetière Lamballe-Armor 13 mai 2026
- Pause musicale Bibliothèque Lamballe-Armor 13 mai 2026