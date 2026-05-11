Démonstration équestre Présentation des races Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Démonstration équestre Présentation des races

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-15

Découvrez des races de chevaux mises en valeur dans une présentation à pied. De la force imposante cheval de Trait Breton, à l’élégance du Pur Race Espagnol, en passant par la vivacité du Lusitanien et le charme de l’Irish Cob , chaque race est un exemple vivant de toute la diversité équine. Ne manquez pas cette opportunité d’en apprendre davantage sur ces incroyables compagnons de l’homme !

Pas de démonstration équestre le jeudi voir la programmation des Jeudis du Haras

Durée 30 minutes .

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98

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English :

L’événement Démonstration équestre Présentation des races Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor