Concert So Gospel Tour 2026 Collégiale de Lamballe Rue Notre-Dame Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Concert So Gospel Tour 2026 Collégiale de Lamballe

Rue Notre-Dame Collègiale Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Fondé en 2009, So Gospel est un groupe né d’une passion profonde pour le gospel. Composé d’une dizaine de chanteurs issus des plus grandes chorales de France, le groupe a déjà donné plus de 550 concerts, rassemblant 150 000 spectateurs en France et à l’international. Porté par des valeurs d’amour, d’espoir et de foi, So Gospel mêle avec énergie le gospel aux

influences jazz, soul et RnB, revisitant aussi bien les grands classiques que des titres contemporains tels que “Oh when the Saints”, “Let my people go” entre autres. .

Rue Notre-Dame Collègiale Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 23 90 86

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English :

L’événement Concert So Gospel Tour 2026 Collégiale de Lamballe Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor