Ciné-Débat La Nouvelle Aventure Mobile, Maison de l’environement, Liège
Ciné-Débat La Nouvelle Aventure Mobile, Maison de l’environement, Liège mercredi 13 mai 2026.
Ciné-Débat La Nouvelle Aventure Mobile Mercredi 13 mai, 18h00 Maison de l’environement Liège
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:00:00+02:00
Avez-vous entendu parler des Vélis, ces véhicules mi-voiture, mi-vélos ? La Nouvelle Aventure Mobile vous les montre en image, et nous en aurons 4 en démonstration !
Le film sera suivi d’une table ronde modérée par Sarah Poucet (RTBF) avec
◦ Samuel Bianchini (Urbagora)
◦ Michaël Horevoets (Shifti)
◦ Serge Seron (Avello et Combali)
Programme:
◦ 18h00 : essai vélis et apéro
◦ 19h30 : film
◦ 20h30 : table ronde
◦ 21h30 : stands vélis et drink
Entrée prix libre et conscient
Inscrivez-vous !
Maison de l’environement Rue fusch 3 Liège Liège 4000 Liège Liège Liège [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-la-nouvelle-aventure-mobile-liege-1775809667 »}]
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