Ciné-Débat La Nouvelle Aventure Mobile, Maison de l’environement, Liège

Ciné-Débat La Nouvelle Aventure Mobile Mercredi 13 mai, 18h00 Maison de l’environement Liège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:00:00+02:00

Avez-vous entendu parler des Vélis, ces véhicules mi-voiture, mi-vélos ? La Nouvelle Aventure Mobile vous les montre en image, et nous en aurons 4 en démonstration !

Le film sera suivi d’une table ronde modérée par Sarah Poucet (RTBF) avec

◦ Samuel Bianchini (Urbagora)

◦ Michaël Horevoets (Shifti)

◦ Serge Seron (Avello et Combali)

Programme:

◦ 18h00 : essai vélis et apéro

◦ 19h30 : film

◦ 20h30 : table ronde

◦ 21h30 : stands vélis et drink

Entrée prix libre et conscient

Inscrivez-vous !

Maison de l’environement Rue fusch 3 Liège Liège 4000 Liège Liège Liège [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-la-nouvelle-aventure-mobile-liege-1775809667 »}]

Découvrir les vélis et parler mobilités alternatives !