Ciné-débat : Le cinéma, Monique et moi, Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes

Ciné-débat : Le cinéma, Monique et moi Mardi 16 juin, 18h00 Archives départementales de Loire-Atlantique Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:00:00+02:00

Ce film rend hommage à Monique Crusson, projectionniste et fille des propriétaires du cinéma Le Français à Paimboeuf. Julie Rambaud est projectionniste. À l’issue d’une tournée de cinéma itinérant, elle pose ses valises à Paimbœuf et découvre les vestiges d’un cinéma des années 1930 qui l’intrigue. Comment a-t-on pu l’abandonner ? Que renferme sa façade murée ? Elle mène l’enquête. Les Paimblotins racontent des histoires, et le vieux cinéma se remet à vibrer.

En présence de la réalisatrice Julie Rambaud et du propriétaire actuel du cinéma Thomas Hardy.

En écho à l’exposition Grand écran.

En partenariat avec la cinémathèque de Bretagne. Infos et contact :

02 51 72 96 89 / pascal.lemeur@loire-atlantique.fr / www.cinematheque-bretagne.bzh

Durée : 1 h – Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré.

Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://archives.loire-atlantique.fr/44/le-cinema-monique-et-moi/INFOLOC-8791416?dateIndex=0 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 96 89 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/grand-ecran-130-ans-de-cinemas-en-loire-atlantique-exposition »}, {« link »: « mailto:pascal.lemeur@loire-atlantique.fr »}, {« link »: « https://www.cinematheque-bretagne.bzh/ »}]

Un documentaire de Julie Rambaud (2024, 52 min.). nantes nantes métropole

Image extraite du film © Mille et Une Films productions