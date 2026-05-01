Ciné-débat Le jeu de la ferme Argences en Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Argences en Aubrac

Ciné-débat Le jeu de la ferme Argences en Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Venez assister au film documentaire Le jeu de la ferme , en avant première et en présence de son réalisateur Jean-Pierre Vedel, au Centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Le Jeu de la Ferme (1h27) est film documentaire filmé localement et projeté en avant première en présence du réalisateur, Jean-Pierre Vedel et de plusieurs participants au film, suivi d’un temps d’échange avec le public.

Une soirée organisée par les élus MSA du comité territorial Nord Aveyron, en partenariat avec le Département de l’Aveyron dans le cadre de son programme “Aveyron, terre de tournage”, la Commune d’Argences-en-Aubrac et avec le soutien du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et de la Coopérative Jeune Montagne. Projection assurée par l’association Monde et Multitudes. .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Join us for a preview of the documentary film Le jeu de la ferme , in the presence of director Jean-Pierre Vedel, at the Sainte-Geneviève-sur-Argence cultural center.

L’événement Ciné-débat Le jeu de la ferme Argences en Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)