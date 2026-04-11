Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac
Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac mercredi 22 avril 2026.
Argences en Aubrac
Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Venez assister aux séances cinéma organisées par l’association Mondes et Multitudes, au centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence.
14h Jumpers, 1h44 (à partir de 6 ans)
15h30 La Grande Rêvasion, 28min (à partir de 3 ans)
18h Alter Ego, 1h39
20h30 Compostelle, 1h53 6 .
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
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English :
Come along to the film screenings organized by the Mondes et Multitudes association, at the Sainte-Geneviève-sur-Argence cultural center.
L’événement Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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