Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Argences en Aubrac

Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Venez assister aux séances cinéma organisées par l’association Mondes et Multitudes, au centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence.

14h Jumpers, 1h44 (à partir de 6 ans)

15h30 La Grande Rêvasion, 28min (à partir de 3 ans)

18h Alter Ego, 1h39

20h30 Compostelle, 1h53 6 .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Come along to the film screenings organized by the Mondes et Multitudes association, at the Sainte-Geneviève-sur-Argence cultural center.

L’événement Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)