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Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Sainte-Geneviève-sur-Argence

Adresse : Centre culturel, place du Cambon

Ville : 12210 Argences en Aubrac

Département : Aveyron

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : 6 Tarif de base plein tarif

Argences en Aubrac

Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Venez assister aux séances cinéma organisées par l’association Mondes et Multitudes, au centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence.
14h Jumpers, 1h44 (à partir de 6 ans)
15h30 La Grande Rêvasion, 28min (à partir de 3 ans)
18h Alter Ego, 1h39
20h30 Compostelle, 1h53 6  .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63  mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Come along to the film screenings organized by the Mondes et Multitudes association, at the Sainte-Geneviève-sur-Argence cultural center.

L’événement Cinéma Jumper , La Grande Rêvasion , Alter Ego et Compostelle Argences en Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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