Ciné-débat Ma vie en eaux douces Salle des fêtes Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne

À l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides le 04 février, venez découvrir le film Ma vie en eaux douces, réalisé par Madeleine Guetté et Ambroise Puaud, un documentaire sensible et poétique qui raconte la relation profonde d’un homme avec les milieux aquatiques.

Ce ciné-débat sera l’occasion d’échanger autour du travail de recueil de mémoires du Pinail et de l’avenir du territoire face au changement climatique !

Rendez-vous le mercredi 04 février à la salle des fêtes de Vouneuil-sur-Vienne à 18 h 30.

Evènement gratuit. .

