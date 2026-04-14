Ciné-débat, Maison de quartier Bottière, Nantes
Ciné-débat, Maison de quartier Bottière, Nantes mercredi 22 avril 2026.
Ciné-débat Mercredi 22 avril, 19h30 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique
Accès Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00
Dans le cadre de l’événement « Femmes, Vélo, Liberté »,
Mercredi 22 avril 19h30, à la maison de quartier de la Bottière,
Projection de « Mécanique Solidaire »
Documentaire écrit et réalisé par Valentine Michez
France, 2023, 23min
« Égyptienne expatriée à Berlin, Salma plonge dans la
mécanique vélo. Au fil de son apprentissage, c’est toute une
philosophie de vie qu’elle découvre. »
Ciné + débat + portraits mécaniciennes de la photographe Manon Aubel.
Evenement proposé par le Dérailleur et la Sagesse de l’Image.
Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 20 52 65 »}]
Projection documentaire et débat Cinéma documentaire
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