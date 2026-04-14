Ciné-débat, Maison de quartier Bottière, Nantes

Ciné-débat Mercredi 22 avril, 19h30 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Accès Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00

Dans le cadre de l’événement « Femmes, Vélo, Liberté »,

Mercredi 22 avril 19h30, à la maison de quartier de la Bottière,

Projection de « Mécanique Solidaire »

Documentaire écrit et réalisé par Valentine Michez

France, 2023, 23min

« Égyptienne expatriée à Berlin, Salma plonge dans la

mécanique vélo. Au fil de son apprentissage, c’est toute une

philosophie de vie qu’elle découvre. »

Ciné + débat + portraits mécaniciennes de la photographe Manon Aubel.

Evenement proposé par le Dérailleur et la Sagesse de l’Image.

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 20 52 65 »}]

Projection documentaire et débat Cinéma documentaire