Ciné-débat, Maison de quartier Bottière, Nantes

Ciné-débat Jeudi 7 mai, 18h30 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

Projection et échanges : « envie dehors / lever de rideau sur l’opéra ».

Réalisé par France 3 Pays de la Loire pour entrer dans les coulisses

d’une création d’Angers Nantes Opéra.

Jeudi 7 mai de 18h30 à 21h

Maison de quartier de la Bottière

En partenariat avec Angers Nantes Opéra dans le cadre du parcours Bottière, terre de libertés !

Venez nombreux !

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.16.20.52.65 »}, {« type »: « email », « value »: « lasagessedelimage@gmail.com »}]

Ciné-débat sur l’opéra