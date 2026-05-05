Ciné-débat, Maison de quartier Bottière, Nantes
Ciné-débat, Maison de quartier Bottière, Nantes jeudi 7 mai 2026.
Ciné-débat Jeudi 7 mai, 18h30 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00
Projection et échanges : « envie dehors / lever de rideau sur l’opéra ».
Réalisé par France 3 Pays de la Loire pour entrer dans les coulisses
d’une création d’Angers Nantes Opéra.
Jeudi 7 mai de 18h30 à 21h
Maison de quartier de la Bottière
En partenariat avec Angers Nantes Opéra dans le cadre du parcours Bottière, terre de libertés !
Venez nombreux !
Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.16.20.52.65 »}, {« type »: « email », « value »: « lasagessedelimage@gmail.com »}]
Ciné-débat sur l’opéra
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