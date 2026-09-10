Ciné Débat Projection du film Les Esprits libres Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains
mardi 6 octobre 2026 · Cinéma La Dolcé Vita · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Ciné Débat Projection du film Les Esprits libres
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Dans le cadre de la journée nationale des Aidants, projection du film Les Esprits libres suivi d’échanges animés par l’association Alzheimer et le Centre de Ressources Territorial.
Tout public Gratuit
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS 05 56 82 92 57 .
Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57
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English :
L’événement Ciné Débat Projection du film Les Esprits libres Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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