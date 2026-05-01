Ciné-débat Ty-Pouce Quimperlé

Quimperlé

Ciné-débat

Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Ty-Pouce organise un ciné-débat sur l’habitat écologique avec la présence du réalisateur du film ainsi qu’un acteur et des professionnels de la construction écologique. Le thème Brocéliande le pays des paillourtes .

Ouvert à tout public .

Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10

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English : Ciné-débat

L’événement Ciné-débat Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS