Ciné-débat Ty-Pouce Quimperlé
Ciné-débat Ty-Pouce Quimperlé mercredi 20 mai 2026.
Quimperlé
Ciné-débat
Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20 21:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Ty-Pouce organise un ciné-débat sur l’habitat écologique avec la présence du réalisateur du film ainsi qu’un acteur et des professionnels de la construction écologique. Le thème Brocéliande le pays des paillourtes .
Ouvert à tout public .
Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10
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English : Ciné-débat
L’événement Ciné-débat Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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