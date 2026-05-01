Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné-débat Ty-Pouce Quimperlé

Ciné-débat Ty-Pouce Quimperlé mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Ty-Pouce

Adresse : 4 Ruelle des Gorrêts

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Quimperlé

Ciné-débat

Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Ty-Pouce organise un ciné-débat sur l’habitat écologique avec la présence du réalisateur du film ainsi qu’un acteur et des professionnels de la construction écologique. Le thème Brocéliande le pays des paillourtes .
Ouvert à tout public   .

Ty-Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-débat

L’événement Ciné-débat Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)