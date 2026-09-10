Ciné-débat (S)Top départ de Metz à Bangkok en stop Centre Saint-Denis de la Réunion Metz

Informations pratiques

Metz

Ciné-débat (S)Top départ de Metz à Bangkok en stop

Centre Saint-Denis de la Réunion 2 route de Lorry Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Parti de Metz avec un simple panneau Bangkok et sans itinéraire défini, l’aventurier et réalisateur messin Jules Riss s’est lancé dans un voyage de 15 000 km en auto-stop à travers 16 pays. Pendant 66 jours, il a avancé grâce aux rencontres, à l’entraide et à l’hospitalité de centaines d’inconnus. Le documentaire raconte cette aventure humaine où l’auto-stop devient surtout un prétexte pour aller vers l’autre et questionner notre rapport à la confiance. La projection est suivie d’un échange avec Jules Riss autour des coulisses du voyage, des rencontres et des enseignements de cette aventure.Tout public

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Centre Saint-Denis de la Réunion 2 route de Lorry Metz 57050 Moselle Grand Est

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English :

Setting out from Metz with nothing more than a sign reading “Bangkok” and no set itinerary, the Metz-based adventurer and filmmaker Jules Riss embarked on a 15,000-kilometer hitchhiking journey through 16 countries. For 66 days, he made his way thanks to the encounters, mutual support, and hospitality of hundreds of strangers. The documentary chronicles this human adventure in which hitchhiking becomes, above all, a pretext for reaching out to others and questioning our relationship with trust. The screening will be followed by a discussion with Jules Riss about the behind-the-scenes aspects of the trip, the people he met, and the lessons learned from this adventure.

L’événement Ciné-débat (S)Top départ de Metz à Bangkok en stop Metz a été mis à jour le 2026-08-25 par AGENCE INSPIRE METZ