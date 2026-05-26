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Concerts d’été à l’Orgue Renaissance du Triforium Cathédrale Saint-Etienne Metz

Concerts d’été à l’Orgue Renaissance du Triforium Cathédrale Saint-Etienne Metz dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Cathédrale Saint-Etienne

Adresse : 2 Place de Chambre

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Concerts d’été à l’Orgue Renaissance du Triforium

Cathédrale Saint-Etienne 2 Place de Chambre Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-08-02 17:45:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-15 2026-08-30

Les concerts d’été sont de retour à la Cathédrale Saint-Etienne de Metz.

Retransmission sur grand écran.Tout public
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Cathédrale Saint-Etienne 2 Place de Chambre Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Summer concerts return to Metz’s Cathédrale Saint-Etienne.

Retransmission on big screen.

L’événement Concerts d’été à l’Orgue Renaissance du Triforium Metz a été mis à jour le 2026-05-22 par AGENCE INSPIRE METZ

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