Concerts d’été à l’Orgue Renaissance du Triforium Cathédrale Saint-Etienne Metz

Metz

Concerts d’été à l’Orgue Renaissance du Triforium

Cathédrale Saint-Etienne 2 Place de Chambre Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-08-02 17:45:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-15 2026-08-30

Les concerts d’été sont de retour à la Cathédrale Saint-Etienne de Metz.

Retransmission sur grand écran.Tout public

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Cathédrale Saint-Etienne 2 Place de Chambre Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Summer concerts return to Metz’s Cathédrale Saint-Etienne.

Retransmission on big screen.

L’événement Concerts d’été à l’Orgue Renaissance du Triforium Metz a été mis à jour le 2026-05-22 par AGENCE INSPIRE METZ