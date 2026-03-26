Visite famille pour les 7-12 ans la grande vadrouille au Pavillon Musée de La Cour d’Or Metz

Visite famille pour les 7-12 ans la grande vadrouille au Pavillon

Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-13 15:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-23

Venez en famille déambuler dans les milieux naturels lorrains !

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.Enfants

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Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Take the whole family on a stroll through Lorraine’s natural environments!

Children must be accompanied by an adult.

L’événement Visite famille pour les 7-12 ans la grande vadrouille au Pavillon Metz a été mis à jour le 2026-03-23 par AGENCE INSPIRE METZ