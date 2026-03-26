Visite famille pour les 7-12 ans la grande vadrouille au Pavillon Musée de La Cour d’Or Metz
Visite famille pour les 7-12 ans la grande vadrouille au Pavillon Musée de La Cour d’Or Metz lundi 13 avril 2026.
Visite famille pour les 7-12 ans la grande vadrouille au Pavillon
Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-13 15:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-23
Venez en famille déambuler dans les milieux naturels lorrains !
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.Enfants
0 .
Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Take the whole family on a stroll through Lorraine’s natural environments!
Children must be accompanied by an adult.
L’événement Visite famille pour les 7-12 ans la grande vadrouille au Pavillon Metz a été mis à jour le 2026-03-23 par AGENCE INSPIRE METZ
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