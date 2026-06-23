La TAKE OFF by BASSMAXX Aérogare station Lothaire Metz

Informations pratiques

Metz

La TAKE OFF by BASSMAXX

Aérogare station Lothaire 69 Rue Lothaire Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:59:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07

La TAKE OFF c’est quoi ? Un DJ, un cadre chic et une ambiance incroyable pour bien finir la semaine ou démarrer le week-end !

Planches apéritives uniquementTout public

0 .

Aérogare station Lothaire 69 Rue Lothaire Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What is TAKE OFF? A DJ, a chic setting, and an incredible atmosphere to wrap up the week or kick off the weekend!

Appetizers only

L’événement La TAKE OFF by BASSMAXX Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ