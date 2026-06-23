UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Metz

La TAKE OFF by BASSMAXX Aérogare station Lothaire Metz

jeudi 2 juillet 2026 · Aérogare station Lothaire · Metz

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Aérogare station Lothaire
Adresse
69 Rue Lothaire
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

La TAKE OFF by BASSMAXX

Aérogare station Lothaire 69 Rue Lothaire Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:59:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07

La TAKE OFF c’est quoi ? Un DJ, un cadre chic et une ambiance incroyable pour bien finir la semaine ou démarrer le week-end !
Planches apéritives uniquementTout public
0  .

Aérogare station Lothaire 69 Rue Lothaire Metz 57000 Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What is TAKE OFF? A DJ, a chic setting, and an incredible atmosphere to wrap up the week or kick off the weekend!
Appetizers only

L’événement La TAKE OFF by BASSMAXX Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ

À voir aussi à Metz (Moselle)