La TAKE OFF by BASSMAXX Aérogare station Lothaire Metz
jeudi 2 juillet 2026 · Aérogare station Lothaire · Metz
Informations pratiques
Metz
La TAKE OFF by BASSMAXX
Aérogare station Lothaire 69 Rue Lothaire Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:59:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07
La TAKE OFF c’est quoi ? Un DJ, un cadre chic et une ambiance incroyable pour bien finir la semaine ou démarrer le week-end !
Planches apéritives uniquementTout public
0 .
Aérogare station Lothaire 69 Rue Lothaire Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What is TAKE OFF? A DJ, a chic setting, and an incredible atmosphere to wrap up the week or kick off the weekend!
Appetizers only
L’événement La TAKE OFF by BASSMAXX Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- The Being par Invisible Mountain et Marco Perego Le Centre Pompidou-Metz Metz 2 juillet 2026
- Hop Hop Hop 17 Metz 3 juillet 2026
- Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Salle Braun Metz 3 juillet 2026
- Metz Plage 2026 Plan d’Eau Metz 4 juillet 2026
- Visite guidée de Metz Dans les pas d’Augustin Duroch Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz 4 juillet 2026