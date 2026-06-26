Atelier jeune public Les animaux nocturnes c’est chouette Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz mercredi 29 juillet 2026.

Metz

Atelier jeune public Les animaux nocturnes c’est chouette

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Les enfants (4-6 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours

à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Les plus courageux partiront à la découverte des animaux nocturnes qui se cachent dans les

collections du musée… Longtemps considérés comme effrayants, en réalité ils sont plutôt

sympathiques ! À l’issue de l’atelier, chacun repartira avec son propre hibou !

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Children (ages 4–6) will explore the museum’s collections with a cultural mediator.

After some time exploring and discussing the artworks, they’ll be able to let

their imaginations run wild during a creative activity tailored to their age group.

The bravest among them will set out to discover the nocturnal animals hiding in the

museum’s collections… Long considered scary, they’re actually quite

friendly! At the end of the workshop, everyone will leave with their very own owl!

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Les animaux nocturnes c’est chouette Metz a été mis à jour le 2026-06-26 par AGENCE INSPIRE METZ