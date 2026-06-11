Doublage de films L’Arob@se Metz
Doublage de films L’Arob@se Metz mercredi 22 juillet 2026.
Metz
Doublage de films
L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 00:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Interprétez différents personnages comme dans un studio de doublage, découvrez le système des bandes rythmo et passez un moment convivial.
Dans le cadre de la programmation estivale de l’Arob@se en juillet.
Tout public à partir de 10 ans, sur inscription au plus tôt 1 mois à l’avance, à l’Arob@se,
dans les médiathèques de Metz ou par mail.Enfants
0 .
L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
Interpret different characters as if in a dubbing studio, discover the rythmoband system and have a great time.
Part of Arob@se’s summer program in July.
Open to all ages 10 and over, with registration 1 month in advance at Arob@se,
in Metz media libraries or by e-mail.
L’événement Doublage de films Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ
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