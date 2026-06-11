Doublage de films L’Arob@se Metz

Metz

Doublage de films

L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 00:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Interprétez différents personnages comme dans un studio de doublage, découvrez le système des bandes rythmo et passez un moment convivial.

Dans le cadre de la programmation estivale de l’Arob@se en juillet.

Tout public à partir de 10 ans, sur inscription au plus tôt 1 mois à l’avance, à l’Arob@se,

dans les médiathèques de Metz ou par mail.Enfants

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L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Interpret different characters as if in a dubbing studio, discover the rythmoband system and have a great time.

Part of Arob@se’s summer program in July.

Open to all ages 10 and over, with registration 1 month in advance at Arob@se,

in Metz media libraries or by e-mail.

L’événement Doublage de films Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ