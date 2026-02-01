Jeune public Visite à quatre pattes au Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz Metz

Jeune public Visite à quatre pattes au Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz

Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-02-15 10:15:00

Fin : 2026-02-26 11:15:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-02-26 2026-03-20 2026-03-30

Venez avec vos tout-petits (jusqu’à 3 ans) découvrir les œuvres les plus attrayantes du musée !

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

English :

Bring your little ones (up to 3 years old) to discover the museum’s most attractive works!

Reservations required.

