Jeune public Visite à quatre pattes au Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz Metz

Jeune public Visite à quatre pattes au Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz
Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Lundi 2026-02-15 10:15:00
fin : 2026-02-26 11:15:00
Date(s) :
2026-02-15 2026-02-26 2026-03-20 2026-03-30
Venez avec vos tout-petits (jusqu’à 3 ans) découvrir les œuvres les plus attrayantes du musée !
Sur réservation.Enfants
5 .
Musée de la Cour d’Or Eurométropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
English :
Bring your little ones (up to 3 years old) to discover the museum’s most attractive works!
Reservations required.
