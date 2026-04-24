Conférence et atelier L’art qui répare Ensemble face à la maladie Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Conférence et atelier L’art qui répare Ensemble face à la maladie

Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 13:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Qui n’a pas eu dans son entourage ou vécu soi-même la douloureuse expérience du cancer ?

Et pourquoi pas apporter un peu de répit, d’évasion et de partage par le biais de l’art et la culture !

Une oncologue, Dr Servagi, la directrice ADMR Moselle Mme Mengel et un chargé de médiation du Centre Pompidou-Metz, Mr Coll parleront de l’art et la culture dans le parcours de soins, du rôle des aidants et les enjeux d’accessibilité.

Un atelier d’initiation au Cyanotype sera proposé et animé par la photographe Alice Petit pour montrer concrètement l’impact positif sur l’individu.

Cet événement est porté par l’association Elandza, qui utilise l’art et la culture comme outil de résilience pour les personnes touchées par le cancer, leurs aidants et les porteurs de variations génétiques.

Sur inscription.Tout public

5 .

Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est elandza.metz@gmail.com

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English :

Who hasn’t had the painful experience of cancer?

And why not bring a little respite, escape and sharing through art and culture!

Oncologist Dr Servagi, ADMR Moselle director Mme Mengel and Centre Pompidou-Metz mediator Mr Coll will talk about art and culture in the care process, the role of caregivers and the challenges of accessibility.

An introductory Cyanotype workshop, led by photographer Alice Petit, will demonstrate the positive impact of Cyanotype on the individual.

This event is supported by the Elandza association, which uses art and culture as a tool of resilience for people affected by cancer, their caregivers and carriers of genetic variations.

Registration required.

L’événement Conférence et atelier L’art qui répare Ensemble face à la maladie Metz a été mis à jour le 2026-04-24 par AGENCE INSPIRE METZ