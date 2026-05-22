Conférence Autour de la Wrong Gallery Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Conférence Autour de la Wrong Gallery

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Dessiner, pour Edi Rama, émane d’un besoin de trouver un équilibre entre le regard intérieur et le regard extérieur , et de cette pratique découlent ses sculptures et installations. Dans l’esprit d’un dessin automatique révélant l’inconscient, et afin d’améliorer sa concentration et son écoute, l’artiste dessine au cours de réunions et d’appels téléphoniques au sein même de son bureau de Premier ministre de l’Albanie. En utilisant la couleur comme un moyen de créer du lien social, Edi Rama aspirait à insuffler un sentiment d’appartenance et à créer un échange chez les citoyens.

Dans Dimanche sans fin, Edi Rama propose l’association d’une sculpture en céramique et d’un paravent brodé à la main réalisés pour le projet, dont le dialogue instaure un jeu sur les frontières ouvertes de la Wrong Gallery.Tout public

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Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Drawing, for Edi Rama, emanates from a need to find a balance between the inner and outer gaze , and from this practice flow his sculptures and installations. In the spirit of automatic drawing revealing the unconscious, and to improve his concentration and listening skills, the artist draws during meetings and telephone calls in his office as Prime Minister of Albania. By using color as a means of creating social ties, Edi Rama aimed to instill a sense of belonging and create exchange among citizens.

In Dimanche sans fin, Edi Rama combines a ceramic sculpture with a hand-embroidered folding screen created for the project, whose dialogue creates a play on the Wrong Gallery’s open borders.

L’événement Conférence Autour de la Wrong Gallery Metz a été mis à jour le 2026-05-18 par AGENCE INSPIRE METZ