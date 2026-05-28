Soirée Blindtest MJC Metz-Sud Metz
Soirée Blindtest MJC Metz-Sud Metz mercredi 10 juin 2026.
Metz
Soirée Blindtest
MJC Metz-Sud 87 rue du 20e corps américain Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
La MJC Metz Sud vous invite à une soirée blindtest pour un voyage musical inoubliable ! Que vous soyez fan de rock, de pop, de variété française ou internationale, cette soirée est faite pour vous.
Inscription obligatoire !
Petite restauration et boisson sur place.Tout public
0 .
MJC Metz-Sud 87 rue du 20e corps américain Metz 57000 Moselle Grand Est pierre@mjc-metz-sud.org
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English :
MJC Metz Sud invites you to a blindtest evening for an unforgettable musical journey! Whether you’re a fan of rock, pop, French or international variety, this is the evening for you.
Registration required!
Snacks and drinks on site.
L’événement Soirée Blindtest Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ
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