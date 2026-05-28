Soirée Blindtest MJC Metz-Sud Metz

Metz

Soirée Blindtest

MJC Metz-Sud 87 rue du 20e corps américain Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 19:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

La MJC Metz Sud vous invite à une soirée blindtest pour un voyage musical inoubliable ! Que vous soyez fan de rock, de pop, de variété française ou internationale, cette soirée est faite pour vous.

Inscription obligatoire !

Petite restauration et boisson sur place.Tout public

0 .

MJC Metz-Sud 87 rue du 20e corps américain Metz 57000 Moselle Grand Est pierre@mjc-metz-sud.org

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English :

MJC Metz Sud invites you to a blindtest evening for an unforgettable musical journey! Whether you’re a fan of rock, pop, French or international variety, this is the evening for you.

Registration required!

Snacks and drinks on site.

L’événement Soirée Blindtest Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ