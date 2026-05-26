Nocturne à la Boutique Bliiida La boutique Bliiida Metz

Metz

Nocturne à la Boutique Bliiida

La boutique Bliiida 50 rue des Allemands Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Venez profiter d’une soirée spéciale pour (re)découvrir Bliiida la Boutique dans une ambiance conviviale.

Au programme Dégustations de boissons et de tartinades, animation de tatouages éphémères, démonstration de verre au chalumeau.Tout public

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La boutique Bliiida 50 rue des Allemands Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Come and enjoy a special evening to (re)discover Bliiida la Boutique in a convivial atmosphere.

On the program: drinks and spreads tastings, ephemeral tattoo animation, glass blowing demonstration.

L’événement Nocturne à la Boutique Bliiida Metz a été mis à jour le 2026-05-21 par AGENCE INSPIRE METZ