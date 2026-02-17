Mon Gainsbourg préféré La Comédie de Metz Metz

Mon Gainsbourg préféré

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz

Mardi 2026-05-26 20:30:00

2026-05-26

Du Poinçonneur des Lilas à La Javanaise, d’Elisa aux Goémons, venez (re)découvrir le répertoire de l’homme à la tête de chou.

Julien Sigalas est auteur compositeur interprète mais également comédien. Etienne Champollion est lui un multi instrumentiste, passant de piano à l’accordéon avec virtuosité. Depuis près de dix ans, les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens et Renaud. Reprendre Gainsbourg, mettre en exergue la beauté de ses mélodies et la puissance de ses mots, leur est apparu comme une évidence.

Ensemble, ils construisent un spectacle fidèle à l’artiste, à la fois poétique et iconoclaste. Beau, mélancolique, puissant, drôle souvent… Vous retrouverez Gainsbourg sans mimétisme et sans artifice. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.

Gainsbourg, Gainsbarre… Et si l’authenticité de l’homme ne se retrouvait pas simplement dans la puissance de ses chansons ?

Artistes Julien Sigalas, Etienne Champollion

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

From Poinçonneur des Lilas to La Javanaise, from Elisa to Goémons, come and (re)discover the repertoire of the man with the cabbage head.

Julien Sigalas is an author/composer/performer as well as an actor. Etienne Champollion is a multi-instrumentalist, switching from piano to accordion with virtuosity. For almost ten years, the two have been performing Brel, Brassens and Renaud. Covering Gainsbourg, highlighting the beauty of his melodies and the power of his words, seemed an obvious choice.

Together, they put together a show faithful to the artist, both poetic and iconoclastic. Beautiful, melancholy, powerful, often funny… You’ll rediscover Gainsbourg without mimicry or artifice. The interpretation is personal, but the emotion remains universal.

Gainsbourg, Gainsbarre… What if the man’s authenticity wasn’t simply to be found in the power of his songs?

Artistes Julien Sigalas, Etienne Champollion

