Cinéma en plein air Shrek 1 & 2 + concert Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz

Metz

Cinéma en plein air Shrek 1 & 2 + concert

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 19:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Sortez les plaids et les pop corn ! Pour terminer l’année universitaire, on te donne rendez-vous pour une soirée magique en plein air sur le parking derrière la Maison de l’étudiant sur l’île du Saulcy.

Au programme de la bonne humeur, un concert et deux films cultes !

19h30 Accueil du public à partir de 19h30

20h Concert de l’Orchestre Universitaire de Metz

La soirée commence en musique ! Laissez-vous emporter par les mélodies de l’Orchestre Universitaire de Metz le temps d’un concert en plein air, avant que la magie du grand écran ne prenne le relais.

21h15 Projection de Shrek 1 & 2

Retrouve l’ogre vert le plus attachant du cinéma pour une double séance exceptionnelle ! Shrek, Fiona, l’Âne et toute la bande sont de retour pour te faire rire, chanter et peut-être même pleurer deux ou trois petites larmes. Que tu sois nostalgique ou néophyte, c’est une soirée à ne pas manquer ! Bar et vente de pop corn sur place de quoi grignoter et trinquer sous les étoiles.

Entrée libre • Parking de la Ville de Metz, derrière la Maison de l’étudiant.Tout public

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Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Get out the plaids and popcorn! To round off the university year, we’re inviting you to a magical open-air evening in the parking lot behind the Maison de l’étudiant on the Ile du Saulcy.

On the program: a good time, a concert and two cult films!

7:30 pm Public welcome from 7:30 pm onwards

8pm Concert by the Metz University Orchestra

The evening begins with music! Let yourself be carried away by the melodies of the Orchestre Universitaire de Metz during an open-air concert, before the magic of the big screen takes over.

9:15pm Screening of Shrek 1 & 2

Join cinema’s most endearing green ogre for an exceptional double screening! Shrek, Fiona, Donkey and all the gang are back to make you laugh, sing and maybe even cry a tear or two. Whether you’re a nostalgic fan or a newcomer, this is an evening you won’t want to miss! Bar and popcorn sales on site plenty to nibble and toast under the stars.

Admission free? Parking de la Ville de Metz, behind the Maison de l’étudiant.

L’événement Cinéma en plein air Shrek 1 & 2 + concert Metz a été mis à jour le 2026-05-08 par AGENCE INSPIRE METZ