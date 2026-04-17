Concert AMMAR 808 + Yalla Miku + Tune Zitoune Les Trinitaires Metz

Metz

Concert AMMAR 808 + Yalla Miku + Tune Zitoune

Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Basé au Danemark, le producteur tunisien AMMAR 808 dévoile Club Tounsi, un projet où la musique folklorique tunisienne rencontre l’électronique contemporaine.

Inspiré du Mezoued, genre populaire et festif, l’album mêle instruments traditionnels, voix puissantes et rythmes hypnotiques. Une célébration intense de la culture tunisienne, pensée pour la scène et le dancefloor. Yalla Miku est un collectif genevois qui réunit des musiciens d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Est avec l’avant-garde underground locale. Leur premier album mêle gnawa marocain, guembri, krar érythréen, percussions maghrébines, post-punk, électro et grooves krautrock. Porté par l’esprit intercommunautaire et punk du label Bongo Joe, le groupe privilégie le contraste et l’improvisation plutôt qu’une fusion lisse. La musique devient un espace de dialogue entre traditions, expériences migratoires et scènes alternatives européennes. Yalla Miku propose un son radical, militant et sans frontières.Auto-proclamé émir de la tajine-synthwave, Tune Zitoune c’est le sentimentalisme de Sidi Bel Abbes en promo dans les plus beaux lidls messins. Du punk éléctronique qui se soule au thé à la menthe pour oublier ses chagrins d’amour.Tout public

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Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Denmark-based Tunisian producer AMMAR 808 unveils Club Tounsi, a project where Tunisian folk music meets contemporary electronica.

Inspired by the popular and festive Mezoued genre, the album blends traditional instruments, powerful vocals and hypnotic rhythms. An intense celebration of Tunisian culture, designed for the stage and the dancefloor. Yalla Miku is a collective from Geneva that brings together musicians from North and East Africa with the local underground avant-garde. Their debut album blends Moroccan gnawa, guembri, Eritrean krar, North African percussion, post-punk, electro and krautrock grooves. Buoyed by the intercommunity, punk spirit of the Bongo Joe label, the band favors contrast and improvisation over smooth fusion. The music becomes a space for dialogue between traditions, migratory experiences and the European alternative scene. Self-proclaimed emir of tajine-synthwave, Tune Zitoune is the sentimentality of Sidi Bel Abbes, promoted in the finest lidls in Metz. Electronic punk that gets drunk on mint tea to forget his heartaches.

L’événement Concert AMMAR 808 + Yalla Miku + Tune Zitoune Metz a été mis à jour le 2026-04-09 par AGENCE INSPIRE METZ