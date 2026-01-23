Spectacle Voyage en amour La Comédie de Metz Metz

Spectacle Voyage en amour

La Comédie de Metz

Mercredi 2026-02-11 20:00:00

2026-02-11 21:15:00

2026-02-11 2026-05-20

Plongez dans l’univers de Coline et Paula, deux amies, deux trentenaires, mais surtout deux exploratrices des contrées amoureuses !

Se mêlent poésie, théâtre, chant, musique, le tout saupoudré d’un peu de philosophie et d’humour pour parler d’amour. Pour parler d’espoirs, de déceptions, d’injonctions et d’impressions vives. Les mots vibrent. Ils offrent une caisse de résonance, ils pansent et font penser, tout en douceur, puis laissent une petite graine soyeuse dans les esprits. Une graine d’amour à répandre dans ce monde.

Auteures Comédiennes Pauline Ka, Caroline Nahem.Tout public

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Immerse yourself in the world of Coline and Paula, two friends in their thirties, but above all: two explorers of the world of love!

Poetry, theater, song, music, all sprinkled with a little philosophy and humor to talk about love. To speak of hopes, disappointments, injunctions and vivid impressions. The words vibrate. They provide a sounding board, they heal and make us think, gently, then leave a small silky seed in our minds. A seed of love to spread in this world.

Authors Actresses: Pauline Ka, Caroline Nahem.

