Metz

Marche pour l’Enfance et la Jeunesse

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 13:30:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Initiée par le COFRADE, cette mobilisation nationale vise à promouvoir la place des enfants et des jeunes dans notre société et à défendre leurs droits. Après une première édition en 2024, elle se déploie désormais sur l’ensemble du territoire, dont la Moselle.

Portée localement par l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) de Lorraine, à travers la Maison des Droits de l’Enfant et des Jeunes (MDEJ), cet événement est ouvert à toutes et tous enfants, jeunes, parents, professionnels et grand public.

Les objectifs Promouvoir et défendre les droits des enfants et des jeunes ; Encourager leur expression et leur participation citoyenne ; Favoriser leur bien-être ; Sensibiliser le grand public à ces enjeux essentiels ; Proposer un temps de rassemblement accessible, convivial et engagé.

Un après-midi organisé en deux temps

– Un village des droits réunissant une vingtaine d’acteurs du territoire autour de stands, d’ateliers pédagogiques et d’animations à destination de tous les publics.

– Une marche citoyenne, avec un rassemblement à partir de 14h place de la République, suivie d’une déambulation pacifique et festive dans les rues de Metz. Des prises de parole de jeunes et de représentants institutionnels viendront ponctuer l’événement.

Monsieur Éric Delemar, Défenseur des enfants sera l’invité d’honneur de cette manifestation.Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 56 36 89 99 mdej@epe-lorraine.fr

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English :

Initiated by COFRADE, this national mobilization aims to promote the place of children and young people in our society, and to defend their rights. After its first edition in 2024, it is now being rolled out across France, including Moselle.

Locally supported by the Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) de Lorraine, through the Maison des Droits de l’Enfant et des Jeunes (MDEJ), this event is open to all: children, young people, parents, professionals and the general public.

The objectives: to promote and defend the rights of children and young people; to encourage their expression and civic participation; to promote their well-being; to raise public awareness of these essential issues; to offer an accessible, friendly and committed gathering.

An afternoon organized in two parts:

– A rights village, bringing together some twenty local players to set up stands, educational workshops and events for the general public.

– A citizens’ march, starting at 2 p.m. in Place de la République, followed by a peaceful and festive stroll through the streets of Metz. Speeches by young people and institutional representatives will punctuate the event.

Mr. Éric Delemar, Children’s Ombudsman, will be the guest of honor at the event.

L’événement Marche pour l’Enfance et la Jeunesse Metz a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ