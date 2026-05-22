Chasse au trésor linguistique Cathédrale Saint-Étienne Metz

Metz

Chasse au trésor linguistique

Cathédrale Saint-Étienne 2 Place de Chambre Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 17:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Rendez-vous pour une chasse au trésor linguistique à travers Metz une belle occasion de découvrir la ville tout en pratiquant ton français de façon ludique et conviviale.

Après l’aventure, on se retrouvera aux Frigos pour un moment chaleureux autour de discussions et de jeux.

Au programme une chasse au trésor linguistique dans Metz, un moment convivial aux Frigos, une boisson soft incluse.Tout public

5 .

Cathédrale Saint-Étienne 2 Place de Chambre Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Join us for a linguistic treasure hunt through Metz: a great opportunity to discover the city while practicing your French in a fun and friendly way.

After the adventure, we’ll meet up at Les Frigos for a friendly chat and games.

On the program: a linguistic treasure hunt in Metz, a convivial moment at Les Frigos, soft drink included.

L’événement Chasse au trésor linguistique Metz a été mis à jour le 2026-05-20 par AGENCE INSPIRE METZ