Consommateurs du monde, unissez-vous ! Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Consommateurs du monde, unissez-vous !

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Dans le cadre de la 13e Biennale de Berlin, Chiara Vecchiarelli s’entretiendra avec la commissaire Zasha Colah et Anna Scalfi Eghenter, auteure du projet Die Komödie! (La Comédie !).Après la réactivation des salles du tribunal où Karl Liebknecht fut condamné en 1916, une plateforme numérique esquisse les contours d’une action collective possible, ouverte à toutes et tous, au-delà des limites de l’exposition. Consommateurs du monde, unissez-vous !Tout public

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Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

As part of the 13th Berlin Biennale, Chiara Vecchiarelli talks to curator Zasha Colah and Anna Scalfi Eghenter, author of the Die Komödie! project (The Comedy!). Following the reactivation of the courtrooms where Karl Liebknecht was sentenced in 1916, a digital platform outlines the contours of a possible collective action, open to all, beyond the limits of the exhibition. Consumers of the world, unite!

L’événement Consommateurs du monde, unissez-vous ! Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ