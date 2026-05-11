L’expression de soi en littérature et en peinture Club Queuleu-Tivoli Metz

Metz

L’expression de soi en littérature et en peinture

Club Queuleu-Tivoli 12 rue des Vosges Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 14:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le Moi , en perpétuelle métamorphose, est pour de nombreux écrivains et artistes le sujet principal de leur travail. Autofiction, introspection, quête de soi, mémoires, etc. Les entreprises de représentation de soi-même sont nombreuses et variées dans le monde de la littérature et de la peinture.

Geoffrey Miltgen est Docteur en Langue et Littérature françaises, professeur agrégé en Lettres modernes et certifié en Histoire des Arts. Il enseigne au lycée et à l’Université de Lorraine.

Sur réservation, par téléphone.Adultes

0 .

Club Queuleu-Tivoli 12 rue des Vosges Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 56 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The I , in perpetual metamorphosis, is for many writers and artists the main subject of their work. Autofiction, introspection, the quest for the self, memoirs and more. In the world of literature and painting, self-representation undertakings are many and varied.

Geoffrey Miltgen holds a doctorate in French language and literature, and is a qualified teacher of modern literature and art history. He teaches at Lycée and Université de Lorraine.

By reservation, by telephone.

L’événement L’expression de soi en littérature et en peinture Metz a été mis à jour le 2026-05-07 par AGENCE INSPIRE METZ