Spectacle Tinder surprise ! La Comédie de Metz Metz

Metz

Spectacle Tinder surprise !

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Jeudi 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-31 20:15:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Chloé et Fred se sont rencontrés sur Tinder… Elle, c’est Chloé, une trentenaire souriante, au caractère bien trempé, adepte du Girl Power . Lui, c’est Fred, son petit mari d’amour, adolescent attardé, ascendant gros nounours. Ils se sont rencontrés sur Tinder.

Ils ont décidé de faire un enfant et pendant 9 mois, ils vont aller de surprise en surprise…Adultes

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

Chloé and Fred met on Tinder… She’s Chloé, a smiling thirty-something with a strong character and a penchant for Girl Power . He’s Fred, her beloved husband, a retarded teenager with a teddy bear tendency. They met on Tinder.

They’ve decided to have a baby, and for the next 9 months, they’ll be going from surprise to surprise…

L’événement Spectacle Tinder surprise ! Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ