Spectacle Tinder surprise ! La Comédie de Metz Metz
Spectacle Tinder surprise ! La Comédie de Metz Metz jeudi 28 mai 2026.
Metz
Spectacle Tinder surprise !
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Jeudi 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-31 20:15:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30
Chloé et Fred se sont rencontrés sur Tinder… Elle, c’est Chloé, une trentenaire souriante, au caractère bien trempé, adepte du Girl Power . Lui, c’est Fred, son petit mari d’amour, adolescent attardé, ascendant gros nounours. Ils se sont rencontrés sur Tinder.
Ils ont décidé de faire un enfant et pendant 9 mois, ils vont aller de surprise en surprise…Adultes
22 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
Chloé and Fred met on Tinder… She’s Chloé, a smiling thirty-something with a strong character and a penchant for Girl Power . He’s Fred, her beloved husband, a retarded teenager with a teddy bear tendency. They met on Tinder.
They’ve decided to have a baby, and for the next 9 months, they’ll be going from surprise to surprise…
L’événement Spectacle Tinder surprise ! Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ
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