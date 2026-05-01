Vernissage Exposition Paola Hochlander et Erik Bonnet Rue Etienne Gantrel 57050 Metz Metz
Vernissage Exposition Paola Hochlander et Erik Bonnet Rue Etienne Gantrel 57050 Metz Metz mercredi 20 mai 2026.
Metz
Vernissage Exposition Paola Hochlander et Erik Bonnet
Rue Etienne Gantrel 57050 Metz MJC des 4 Bornes Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Rejoignez nous pour une soirée unique à l’occasion du vernissage de notre prochaine exposition, mettant à l’honneur deux artistes locaux aux univers singuliers, Paola Hochlander et Erik Bonnet.
Entre couleurs vibrantes, inspiration Pop Art et regards sensibles sur le monde qui nous entoure, cette exposition promet une véritable immersion artistique. Venez rencontrer les artistes, échanger autour de leurs œuvres et partager un moment convivial autour d’un buffet. Une belle occasion de découvrir la scène artistique locale et de soutenir la création contemporaine.Tout public
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Rue Etienne Gantrel 57050 Metz MJC des 4 Bornes Metz 57050 Moselle Grand Est +33 7 81 79 24 52 socioculturel@mjc4b.fr
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English :
Join us for a unique evening to celebrate the opening of our next exhibition, featuring two local artists with singular universes, Paola Hochlander and Erik Bonnet.
Between vibrant colors, Pop Art inspiration and a sensitive look at the world around us, this exhibition promises a true artistic immersion. Come and meet the artists, discuss their work and share a convivial moment over a buffet. A great opportunity to discover the local art scene and support contemporary creation.
L’événement Vernissage Exposition Paola Hochlander et Erik Bonnet Metz a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ
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