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Spectacle L’argent immobilier La Comédie de Metz Metz

Spectacle L’argent immobilier La Comédie de Metz Metz

Spectacle L’argent immobilier La Comédie de Metz Metz mercredi 10 juin 2026.

Lieu : La Comédie de Metz

Adresse : 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 22 Tarif de base plein tarif

Metz

Spectacle L’argent immobilier

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10 21:15:00

Date(s) :
2026-06-10

Après quelques galères personnelles dans l’immobilier, il a décidé de partir en immersion dans des agences immobilières et chez un notaire. Compte rendu plus d’une heure de sketchs et de rires sur les banques, les agents, les mandataires, les travaux, les déménagements, les crémaillères, les adresses …Julien se porte garant, vous passerez une très excellente soirée et vous pourrez aussi conclure une très bonne affaire…Tout public
22  .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 

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English :

After a few personal difficulties in the real estate business, he decided to immerse himself in real estate agencies and a notary’s office. The result: over an hour of sketches and laughter about banks, agents, representatives, building work, moving, racks and addresses… Julien can vouch for the fact that you’ll have a great time, and that you’ll be able to close a really good deal too..

L’événement Spectacle L’argent immobilier Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ

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