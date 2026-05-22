Spectacle L’argent immobilier La Comédie de Metz Metz
Spectacle L’argent immobilier La Comédie de Metz Metz mercredi 10 juin 2026.
Metz
Spectacle L’argent immobilier
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10 21:15:00
Date(s) :
2026-06-10
Après quelques galères personnelles dans l’immobilier, il a décidé de partir en immersion dans des agences immobilières et chez un notaire. Compte rendu plus d’une heure de sketchs et de rires sur les banques, les agents, les mandataires, les travaux, les déménagements, les crémaillères, les adresses …Julien se porte garant, vous passerez une très excellente soirée et vous pourrez aussi conclure une très bonne affaire…Tout public
22 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12
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English :
After a few personal difficulties in the real estate business, he decided to immerse himself in real estate agencies and a notary’s office. The result: over an hour of sketches and laughter about banks, agents, representatives, building work, moving, racks and addresses… Julien can vouch for the fact that you’ll have a great time, and that you’ll be able to close a really good deal too..
L’événement Spectacle L’argent immobilier Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ
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