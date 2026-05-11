L’art qui répare ensemble face à la maladie Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

L’art qui répare ensemble face à la maladie

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-10 13:00:00

fin : 2026-06-18 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Qui n’a pas eu dans son entourage ou vécu soi-même la douloureuse expérience du cancer ?

Et pourquoi pas apporter un peu de répit, d’évasion et de partage par le biais de l’art et la culture !

L’association Elandza organise au Centre Pompidou Metz une conférence ouverte au grand public autour du thème l’art, la culture et la santé.

Le programme débutera par un atelier d’initiation cyanotype animé par la photographe Alice Petit, permettant de montrer concrètement les bénéfices de l’art et de la création sur le bien-être. Le cyanotype et un processus d’impression photographique produisant une impression de couleur cyan. Vous pourrez créer vos marques pages et cartes postales. L’atelier est accessible aux adultes sans compétences particulières. Une participation de 5€ sera demandée. Suivra la conférence qui réunira une oncologue-radiothérapeute Dr Servagi, la directrice ADMR Moselle Mme Mengel et un chargé de médiation du Centre Pompidou, Mr Coll. Ils porteront un regard croisé sur le parcours de soin, le rôle des aidants, la place de l’art dans l’accompagnement des patients et les enjeux d’accessibilité au musée.

Cette rencontre a pour objectif de sensibiliser le grand public, de favoriser une vision plus humaine et globale de l’accompagnement des patients et contribuer à donner à l’art et à la culture toute leur place légitime dans le parcours de soin.

Cet événement est porté par l’association Elandza, qui utilise l’art et la culture comme outil de résilience pour les personnes touchées par le cancer (en traitement ou en rémission), leurs aidants et les porteurs de variations génétiques.Adultes

0 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Who hasn’t had the painful experience of cancer?

And why not bring a little respite, escape and sharing through art and culture!

The Elandza association is organizing a conference at the Centre Pompidou Metz, open to the general public, on the theme of art, culture and health.

The program begins with an introductory cyanotype workshop led by photographer Alice Petit, demonstrating the benefits of art and creativity on well-being. Cyanotype is a photographic printing process that produces a cyan-colored print. You can create your own bookmarks and postcards. The workshop is open to adults with no particular skills. A participation fee of 5? will be charged. This will be followed by a conference featuring an oncologist-radiotherapist, Dr. Servagi, the director of ADMR Moselle, Ms. Mengel, and a mediation officer from the Centre Pompidou, Mr. Coll. They will discuss the care process, the role of caregivers, the role of art in supporting patients, and the challenges of museum accessibility.

The aim of this event is to raise awareness among the general public, to encourage a more human and global vision of patient care, and to help give art and culture their rightful place in the care process.

This event is supported by the Elandza association, which uses art and culture as a tool of resilience for people affected by cancer (in treatment or in remission), their carers and carriers of genetic variations.

L’événement L’art qui répare ensemble face à la maladie Metz a été mis à jour le 2026-05-07 par AGENCE INSPIRE METZ