Conférence 1552, Metz devient française Centre socio-culturel de Magny Metz
Conférence 1552, Metz devient française Centre socio-culturel de Magny Metz lundi 8 juin 2026.
Metz
Conférence 1552, Metz devient française
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-08 15:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
Plongez au cœur d’un moment décisif de l’histoire messine, lorsque la ville passe sous l’autorité du royaume de France sous le règne d’Henri II. Cette conférence animée par François Tibaudo, retracera les enjeux politiques, militaires et européens de cet événement majeur, ainsi que ses conséquences durables sur l’identité de Metz.En partenariat avec Histoire et Patrimoine Lorrain.
Inscription par téléphone.Adultes
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Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 56 63
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English :
Dive into the heart of a decisive moment in Metz’s history, when the city came under the authority of the Kingdom of France under the reign of Henry II. This lecture, hosted by François Tibaudo, will trace the political, military and European stakes of this major event, as well as its lasting consequences on the identity of Metz.in partnership with Histoire et Patrimoine Lorrain.
Registration by phone.
L’événement Conférence 1552, Metz devient française Metz a été mis à jour le 2026-05-06 par AGENCE INSPIRE METZ
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