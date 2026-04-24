Spectacle Patson Baltazar Caméo Comédie Club Metz
Spectacle Patson Baltazar Caméo Comédie Club Metz vendredi 15 mai 2026.
Metz
Spectacle Patson Baltazar
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Patson, l’un des pionnier du stand-up, il revient très fort et en force avec un nouveau spectacle. Attachant et plein d’humanité, il se donne sans retenue à son public dans un vrai stand-up à l’américaine. Il n’a rien perdu de sa verve et tire à vannes réelles sur tout le monde. Yes Papa, jeu de jambes, ça c’est cadeau !
20 .
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com
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English :
Patson, one of the pioneers of stand-up comedy, is back in full force with a new show. Endearing and full of humanity, he gives himself without restraint to his audience in true American stand-up. He’s lost none of his verve, and fires off real jokes at everyone. Yes Papa, legwork, that’s what I’m talking about!
L’événement Spectacle Patson Baltazar Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ
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