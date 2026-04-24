Spectacle Patson Baltazar Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Patson Baltazar

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Patson, l’un des pionnier du stand-up, il revient très fort et en force avec un nouveau spectacle. Attachant et plein d’humanité, il se donne sans retenue à son public dans un vrai stand-up à l’américaine. Il n’a rien perdu de sa verve et tire à vannes réelles sur tout le monde. Yes Papa, jeu de jambes, ça c’est cadeau !

20 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Patson, one of the pioneers of stand-up comedy, is back in full force with a new show. Endearing and full of humanity, he gives himself without restraint to his audience in true American stand-up. He’s lost none of his verve, and fires off real jokes at everyone. Yes Papa, legwork, that’s what I’m talking about!

L’événement Spectacle Patson Baltazar Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ