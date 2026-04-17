Visite guidée bilingue Metz incontournables Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz

Metz

Visite guidée bilingue Metz incontournables

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel CS 80367 Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Partez à la découverte de Metz à travers ses joyaux architecturaux, de la cathédrale à la Citadelle, en passant par des places animées et des chefs-d’œuvre du patrimoine culturel. Une immersion dans l’Histoire à vivre au présent.

Visite guidée bilingue en français et en italien.Tout public

5 .

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J. F. Blondel CS 80367 Metz 57007 Moselle Grand Est tourisme@inspire-metz.com

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English :

Discover Metz through its architectural gems, from the Cathedral to the Citadelle, via lively squares and masterpieces of cultural heritage. An immersion in history to be experienced in the present.

Bilingual guided tour in French and Italian.

L’événement Visite guidée bilingue Metz incontournables Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ