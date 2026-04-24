Metz

Mai à vélo 2026

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-05-01

À l’occasion de l’édition 2026 de Mai à Vélo, l’Eurométropole de Metz rassemble l’ensemble des initiatives cyclables du territoire et propose un programme riche en découvertes, en rencontres et en moments conviviaux.

Durant tout le mois de mai, habitants et visiteurs sont invités à participer à de nombreuses animations balades, ateliers, projections, initiations ou encore bons plans autour du vélo. L’objectif est clair encourager petits et grands à adopter la bicyclette au quotidien et à (re)découvrir ses nombreux atouts, tant pour la santé que pour l’environnement.Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

For the 2026 edition of Mai à Vélo, the Metz Eurometropole is bringing together all the region?s cycling initiatives and offering a program rich in discoveries, encounters and convivial moments.

Throughout the month of May, residents and visitors alike are invited to take part in a wide range of activities, including bike rides, workshops, screenings, introductions to cycling, and bicycle tips. The aim is clear: to encourage young and old alike to take up cycling on a daily basis and (re)discover its many advantages, both for health and the environment.

L’événement Mai à vélo 2026 Metz a été mis à jour le 2026-04-19 par AGENCE INSPIRE METZ