La Légende de Monte Cristo Les Arènes Metz

Metz

La Légende de Monte Cristo

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est victime d’une machination et est injustement emprisonné au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès, dans les geôles du château d’If au large de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper et l’aventure le conduit au trésor caché de l’île de Monte-Cristo. Il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant mais ayant perdu l’amour de sa vie, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison…

La Légende de Monte-Cristo, le Musical est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et sera l’évènement de l’année 2026.

Avec GJON’S TEARS dans le rôle de DANTèS et PHILIPPINE LAVREY dans celui de MERCèDES, et plus d’une vingtaine de personnes sur scène, ce spectacle, mis en scène par SERGE POSTIGO, fera vibrer les spectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux. À partir de JANVIER 2026 au DAME DE PARIS et en tournée dans toute la France ainsi qu’en Suisse et en Belgique.Tout public

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Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

1815, Edmond Dantès, a young captain, is framed and unjustly imprisoned on the evening of his engagement to the beautiful Mercédès, in the gaols of the Château d’If off the coast of Marseille. After fourteen years in captivity, he manages to escape, and adventure leads him to the hidden treasure on the island of Monte Cristo. He begins a new life as the Count of Monte Cristo. Now rich and powerful, but having lost the love of his life, Dantès is determined to exact his revenge by making those who sent him to prison pay?

La Légende de Monte-Cristo, le Musical is a musical comedy adaptation of Alexandre Dumas’ masterpiece, and will be the event of the year 2026.

With GJON’S TEARS as DANTèS and PHILIPPINE LAVREY as MERCèDES, and over twenty performers on stage, this show, directed by SERGE POSTIGO, will thrill audiences with fabulous songs, choreography and sets. From JANUARY 2026 at the DAME DE PARIS and on tour throughout France, Switzerland and Belgium.

L’événement La Légende de Monte Cristo Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ