Histoires en famille à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz
Histoires en famille à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz mercredi 22 avril 2026.
Metz
Histoires en famille à l’Agora
L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Une heure pour profiter en famille (dès 4 ans) d’un moment de lectures à voix haute autour d’une thématique, d’un auteur ou de coups de cœur en littérature jeunesse.
Sur inscription.Enfants
0 .
L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
One hour for the whole family (ages 4 and up) to enjoy read-alouds on a theme, an author or favorite children’s books.
Registration required.
L’événement Histoires en famille à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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