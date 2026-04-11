Histoires en famille à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz

Metz

Histoires en famille à l’Agora

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Une heure pour profiter en famille (dès 4 ans) d’un moment de lectures à voix haute autour d’une thématique, d’un auteur ou de coups de cœur en littérature jeunesse.

Sur inscription.Enfants

0 .

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

One hour for the whole family (ages 4 and up) to enjoy read-alouds on a theme, an author or favorite children’s books.

Registration required.

L’événement Histoires en famille à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ