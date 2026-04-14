Balade à vélo, Parc de la Seille, Metz

Balade à vélo Samedi 2 mai, 09h30 Parc de la Seille Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:30:00+02:00

Dans le cadre de l’opération nationale Mai à Vélo, nous vous proposons une balade conviviale et accessible à tous. Que vous soyez sportif confirmé ou amateur de sorties en famille, cet événement est l’occasion idéale de (re)découvrir le plaisir de pédaler ensemble.

Au programme : un parcours adapté à différents niveaux, dans une ambiance détendue et bienveillante. L’objectif ? Promouvoir la mobilité douce, encourager l’activité physique et partager un moment convivial en plein air.

En famille, entre collègues ou entre amis, rejoignez-nous pour faire de Mai à Vélo un temps fort sportif et solidaire !

Parc de la Seille rue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « communication.cpam-moselle@assurance-maladie.fr »}]

Balade sportive ou en famille !

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