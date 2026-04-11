Cultur’ados à l’Agora L’Agora Médiathèque-centre social Metz
Cultur’ados à l’Agora L’Agora Médiathèque-centre social Metz mercredi 15 avril 2026.
Metz
Cultur’ados à l’Agora
L’Agora Médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-06-03
Jeux vidéo, littérature, jeux de société et bien d’autres choses… Un rendez-vous d’une heure, unique en son genre spécialement pour les ados (dès 12 ans), pour découvrir et profiter autrement des Bibliothèques-Médiathèques.
Sur inscription.Tout public
0 .
L’Agora Médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est +33 40492 servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
Video games, literature, board games and much more… A unique one-hour event especially for teenagers (aged 12 and over), to discover and enjoy the Library-Mediatheque in a whole new way.
Registration required.
L’événement Cultur’ados à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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