Cultur’ados à l’Agora L’Agora Médiathèque-centre social Metz

Metz

Cultur’ados à l’Agora

L’Agora Médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-06-03

Jeux vidéo, littérature, jeux de société et bien d’autres choses… Un rendez-vous d’une heure, unique en son genre spécialement pour les ados (dès 12 ans), pour découvrir et profiter autrement des Bibliothèques-Médiathèques.

Sur inscription.Tout public

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L’Agora Médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est +33 40492 servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Video games, literature, board games and much more… A unique one-hour event especially for teenagers (aged 12 and over), to discover and enjoy the Library-Mediatheque in a whole new way.

Registration required.

L’événement Cultur’ados à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ