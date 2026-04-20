Concert Antez solo + quartet CRAWFORD/ FOSTER/ MALMENDIER/ SKRIJELJ Maison de la culture et des loisirs Metz

Metz

Concert Antez solo + quartet CRAWFORD/ FOSTER/ MALMENDIER/ SKRIJELJ

Maison de la culture et des loisirs 36 Rue Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Explorateur sonore, Antez étudie les phénomènes vibratoires et l’interaction entre le corps et la matière. À travers une technique de circumambulation autour d’un tambour horizontal, il anime un orchestre d’objets pour sculpter des fréquences et des trajectoires acoustiques uniques.

Il engage le corps dans une action sonore qui impulse la vibration de la matière. Stimulé par l’étude des interactions vibratoires entre les matériaux sonores, il expérimente les mises en phases de fréquences au travers des relations que peuvent établir les couples d’objets, de formes et de matériaux différents ainsi que leur projection spatiale, leur parcours et leur rebond.

Ce nouveau quartet réunit quatre figures audacieuses de la scène improvisée internationale pour une exploration sonore radicale et organique. Né d’une passion commune pour l’expérimentation et l’abstraction, ce quatet s’est formé à New York en mai 2025 et a immédiatement trouvé un langage sonore commun. Recourant à des techniques de jeu élargies, à des textures électroacoustiques et à des instruments préparés, il oscille entre énergie brute et intimité profonde.

Une rencontre électrique où le bruitisme devient poésie et l’improvisation une architecture en mouvement.Tout public

5 .

Maison de la culture et des loisirs 36 Rue Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13

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English :

A sound explorer, Antez studies vibratory phenomena and the interaction between body and matter. Using a technique of circumambulation around a horizontal drum, he animates an orchestra of objects to sculpt unique frequencies and acoustic trajectories.

He engages the body in a sonic action that impels the vibration of matter. Stimulated by the study of vibratory interactions between sound materials, he experiments with frequency phasing through the relationships that can be established between pairs of objects of different shapes and materials, as well as their spatial projection, path and rebound.

This new quartet brings together four daring figures from the international improvised music scene for a radical, organic exploration of sound. Born of a shared passion for experimentation and abstraction, this quatet formed in New York in May 2025 and immediately found a common sonic language. Using expanded playing techniques, electroacoustic textures and prepared instruments, it oscillates between raw energy and deep intimacy.

An electric encounter where noise becomes poetry and improvisation becomes architecture in motion.

L’événement Concert Antez solo + quartet CRAWFORD/ FOSTER/ MALMENDIER/ SKRIJELJ Metz a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ