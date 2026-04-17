Espace Aventure rue des Pins Metz
Espace Aventure rue des Pins Metz mercredi 22 avril 2026.
Metz
Espace Aventure
rue des Pins Espace Aventure Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-22 00:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-22
L’Espace Aventure est un espace de jeux et d’activités libres, en immersion dans la nature, gratuit et en accès libre, à destination des habitants du quartier des Hauts de Vallières et de l’Eurométropole de Metz. Ici on apprend par soi-même. Construire une cabane, faire du feu, scier du bois, l’Espace Aventure est un terrain de jeu qui évolue au fil des idées des enfants.Enfants
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rue des Pins Espace Aventure Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Espace Aventure is a free, open-access play area for residents of the Hauts de Vallières district and Metz Eurometropole. Here, you can learn by doing. Whether you’re building a tree house, making a fire or sawing wood, the Espace Aventure is a playground that evolves according to the children’s ideas.
L’événement Espace Aventure Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ
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