Visite guidée de Metz atelier Saint-Pierre-Aux-Nonnains Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz

Visite guidée de Metz atelier Saint-Pierre-Aux-Nonnains

Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 rue de la Citadelle Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

2026-04-15

Entre dans Saint-Pierre-aux-Nonnains ! Viens explorer ce lieu chargé d’histoire et découvrir ces mystérieux blocs de pierre du Moyen-Âge. Crée ton propre bas-relief !

Durant cette visite-atelier, les enfants découvriront l’histoire des lieux, celle du chancel et des bas-reliefs qui le constituent ainsi que l’art au Moyen-Âge. Ils pourront expérimenter la pâte argileuse blanche, s’initier aux décors artistiques. Les enfants repartiront avec leur propre production de bas-relief

Atelier d’1h15.

Inscriptions jusqu’au vendredi 10 janvier 2026 à 16h00, sous réserve de places disponibles.

Accessible à partir de 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte.

RDV à Saint-Pierre-aux-Nonnains.

Maximum 12 enfants.

Consultez les conditions de visite sur le site internet.Enfants

Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Enter Saint-Pierre-aux-Nonnains! Come and explore this place steeped in history and discover these mysterious stone blocks from the Middle Ages. Create your own bas-relief!

During this visit-workshop, children will learn about the history of the site, the chancel and its bas-reliefs, and art in the Middle Ages. They’ll be able to experiment with white clay and learn about artistic decorations. Children will leave with their own bas-relief

Workshop lasts 1h15.

Registration until Friday, January 10, 2026 at 4:00 pm, subject to availability.

Accessible to children aged 6 and over, accompanied by an adult.

RDV at Saint-Pierre-aux-Nonnains.

Maximum 12 children.

Visit the website for more information.

