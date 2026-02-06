Les sept dernières paroles du Christ en croix Place St Vincent Metz

Les sept dernières paroles du Christ en croix

Place St Vincent Basilique Saint-Vincent Metz Moselle

Début : Dimanche Mercredi 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-19

Joseph Haydn

Commandée en 1786 à Haydn par l’église Santa Cueva de Cadix, en Espagne, Les sept dernières paroles du Christ en croix existent sous quatre formes différentes version pour orchestre, pour quatuor à orchestre, pour solistes, choeur et orchestre, et enfin pour piano. Cet oratorio est unique dans l’histoire de la musique sept méditations sur chacune des dernières paroles du Christ, précédées d’une ouverture et d’un final illustrant le tremblement de terre suivant sa mort. Une des partitions les plus inspirées et émouvantes de Haydn, dont les paroles accentuent encore la force dramatique.

Récitant Thierry Frémont

Piano Nicolas StavyTout public

English :

Joseph Haydn

Commissioned from Haydn in 1786 by the Santa Cueva church in Cadiz, Spain, The Seven Last Words of Christ on the Cross exists in four different versions: for orchestra; for orchestral quartet; for soloists, choir and orchestra; and for piano. This oratorio is unique in the history of music: seven meditations on each of Christ’s last words, preceded by an overture and a finale illustrating the earthquake following his death. One of Haydn’s most inspired and moving scores, its dramatic force is heightened by the lyrics.

Recitalist Thierry Frémont

Piano Nicolas Stavy

