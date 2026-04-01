Retour à la maison avec bébé la place du père La Maison des bébés Metz

Metz

Retour à la maison avec bébé la place du père

La Maison des bébés 6 rue du Haut de Sainte-Croix Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 00:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Groupe d’échange pour s’interroger, s’informer ou partager son expérience. En partenariat avec la Maison des parents EPE. A destination des futurs parents et des parents d’enfants de moins de 3 ans.

Sur inscriptionEnfants

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La Maison des bébés 6 rue du Haut de Sainte-Croix Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 68 25 65

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English :

An exchange group to ask questions, find out more or share experiences. In partnership with Maison des parents EPE. For future parents and parents of children under 3.

Registration required

L’événement Retour à la maison avec bébé la place du père Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ