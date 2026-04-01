Impression de Moselle La Porte des Allemands Metz

Metz

Impression de Moselle

La Porte des Allemands Boulevard André Maginot Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 00:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26

L’exposition Impression de Moselle de l’artiste peintre Léo FABER sera visible à La Porte des Allemands à Metz du 24 avril au 31 mai.

Une fresque participative y sera également présentée, véritable oeuvre vivante en constante évolution qui fera participer plusieurs groupes de jeune public pour permettre de découvrir autrement ce lieu patrimonial chargé d’histoire. Crédit photo Qing XiaTout public

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La Porte des Allemands Boulevard André Maginot Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The Impression de Moselle exhibition by painter Léo FABER will be on view at La Porte des Allemands in Metz from April 24 to May 31.

A participative fresco will also be on display, a living work in constant evolution, involving several groups of young people and offering a new way of discovering this heritage site steeped in history. Photo credit: Qing Xia

L’événement Impression de Moselle Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ